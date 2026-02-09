Cronología de las irregularidades detectadas en las agencias de tránsito de Ecuador

En la ANT se han ejecutado allanamientos, en los últimos cinco años, por presuntas irregularidades en la obtención de licencias de conducir

Denuncias de presuntas irregularidades, allanamientos e intervenciones policiales han sido escenarios frecuentes en las agencias de tránsito del país.

Desde 2022 hasta inicios de 2026 se han revelado presuntos cobros ilícitos para agilizar la obtención de matrículas, licencias de conducir, asignación de rutas y frecuencias, entre otros trámites en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y agencias municipales.

De hecho, en 2024, la ANT habilitó un mecanismo para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción. Una evaluación interna permitió identificar varios “nudos críticos”, como la sustracción de documentos públicos, intentos de vulneración informática, irregularidades en la emisión de licencias, inconsistencias en escuelas de conducción y adulteración de placas vehiculares.

Prisión preventiva para 10 procesados en el caso Jaque

El último caso ocurrió el pasado 30 de enero de 2026. La Policía y Fiscalía realizó allanamientos donde nueve funcionarios de la ANT, entre ellos el director de la institución, fueron detenidos por presunta delincuencia organizada.

Además de esas denuncias, también se han ejecutado operativos policiales por la presunta infiltración del crimen organizado en las instituciones de control de tránsito.

Cronología de los principales hechos

Cobros por asignar rutas y frecuencias La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntos cobros ilícitos a cambio de la asignación de rutas y frecuencias de transporte interprovincial.

Obtención irregular de licencias La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron oficinas de la ANT en Quito y Santo Domingo de los Tsáchilas.



La investigación apuntó a un presunto ingreso fraudulento al sistema informático institucional para la obtención irregular de licencias de conducir profesionales y no profesionales. En ese operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas seis funcionarios.

Agencia de Tránsito de Durán La Policía Nacional intervino la Agencia de Tránsito de Durán tras detectar graves deficiencias administrativas y una presunta penetración de estructuras criminales.



Las investigaciones señalaron que la entidad habría sido utilizada para financiar a la banda Los Chone Killers, mediante una red de funcionarios, familiares y testaferros vinculados a alias ‘Negro Tulio’, quienes facilitaban trámites fraudulentos.

Falsificación de documentos de tránsito En Guayaquil, la Policía desmanteló un centro clandestino dedicado a la falsificación de matrículas, licencias y certificados de revisión técnica vinculados a agencias de tránsito de 24 cantones.



En el lugar se hallaron documentos con medidas de seguridad, sellos y gráficas que simulaban los emitidos por los GAD municipales, y una persona fue detenida.

Intervención de la Agencia de Manta La Agencia Municipal de Tránsito de Manta fue intervenida por la presunta influencia de la banda Los Choneros. Esto llevó a la suspensión de sus servicios por 30 días.

​Además, durante la intervención, se encontraron archivos abandonados en condiciones precarias, documentos alterados e indicios de matriculación irregular de vehículos provenientes de otras provincias.