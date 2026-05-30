Choque múltiple entre tres buses y una camioneta deja un herido en la Troncal Amazónica

un siniestro de tránsito entre tres buses y una camioneta, que dejó una persona herida.

Un accidente de tránsito entre tres buses y una camioneta se registró en el sector Namirez, en la Vía Troncal Amazónica, provincia de Zamora Chinchipe, dejando al menos una persona herida.

La emergencia fue reportada a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1, por lo que desde el ECU 911 se coordinó de inmediato la atención con unidades del Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos para asistir a los afectados y controlar la situación en la zona.

Imágenes compartidas por la Policía Nacional muestran a los vehículos involucrados detenidos a un costado de la vía mientras personal de emergencia realizaba labores de atención y seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del siniestro ni la identidad de la persona herida. Tampoco se ha detallado si el tránsito en la Vía Troncal Amazónica resultó afectado tras el accidente.