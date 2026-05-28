Muertos y personas atrapadas tras volcamiento de un bus en la vía Narupa-Loreto, en Napo

Un bus de transporte público se volcó en en sector Bajada del Tigre en la vía Y de Narupa-Loreto.

Un bus de la cooperativa Baños se volcó este jueves 28 de mayo de 2026 en la vía Y de Narupa – Loreto, en el sector conocido como “La Bajada del Tigre”. El siniestro de tránsito dejó personas muertas y heridas.

Según medios locales, de forma preliminar se conoce que hay dos menores y cuatro adultos entre los muertos.

Además, se conoce que hay personas atrapadas entre las latas del bus que quedó a un costado de la vía.

Al lugar acudió personal médico del Centro de Salud Wawa Sumaco del Ministerio de Salud Pública, junto a ambulancias y equipos de emergencia, quienes brindaron atención inmediata a las víctimas y realizaron labores de rescate.