Muertos y personas atrapadas tras volcamiento de un bus en la vía Narupa-Loreto, en Napo
Un bus de la cooperativa Baños se volcó en la vía Y de Narupa-Loreto, en Napo. Se conoce que hay personas muertas y atrapadas.
Un bus de transporte público se volcó en en sector Bajada del Tigre en la vía Y de Narupa-Loreto.
ECU 911
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Actualizado:
28 may 2026 - 19:36
Un bus de la cooperativa Baños se volcó este jueves 28 de mayo de 2026 en la vía Y de Narupa – Loreto, en el sector conocido como “La Bajada del Tigre”. El siniestro de tránsito dejó personas muertas y heridas.
Según medios locales, de forma preliminar se conoce que hay dos menores y cuatro adultos entre los muertos.
Además, se conoce que hay personas atrapadas entre las latas del bus que quedó a un costado de la vía.
Al lugar acudió personal médico del Centro de Salud Wawa Sumaco del Ministerio de Salud Pública, junto a ambulancias y equipos de emergencia, quienes brindaron atención inmediata a las víctimas y realizaron labores de rescate.
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