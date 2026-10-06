Aquiles Alvarez fue dado de alta y trasladado a la cárcel del Encuentro

Policía Nacional custodia una clínica en Guayaquil donde es atendido el alcalde Aquiles Álvarez.

Este martes 6 de octubre de 2026, el abogado Julio César Cueva, informó que Aquiles Alvarez fue dado de alta de una clínica en Guayaquil y trasladado a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena.

"En este momento el señor Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez está siendo trasladado de regreso al Encuentro. Su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación por lo cual no pudo ser informado oportunamente", escribió Cueva en su cuenta de X, durante la madrugada.

Aquiles Alvarez fue operado de una colecistomía la noche del viernes 2 de octubre de 2026, según informó el mismo abogado.

El Alcalde de Guayaquil fue trasladado vía terrestre desde la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, hasta la casa de salud, en Guayaquil.

Según Cueva, la cirugía de Aquiles Alvarez no fue de alto riesgo, sin embargo, el personal médico recomendó que el burgomaestre se quedara en observación. Su salida de la Selección ocurrió luego de casi 72 horas.