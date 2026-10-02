Aquiles Álvarez será trasladado a un hospital desde la cárcel del Encuentro confirmó el Snai

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, será trasladado a un hospital en Guayaquil la tarde de este viernes 2 de octubre del 2026 desde la cárcel del Encuentro hacia un hospital en el sur del puerto principal.

La información fue confirmada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai). Más temprano, su abogado Julio César Cueva, señaló que el traslado se iba a realizar.

En un comunicado de prensa, el Snai mencionó que el alcalde recibió atención médica en el policlínico de la cárcel del Encuentro y se confirmó que requiere atención médica especializada.

Tras esa valoración, los médicos determinaron que necesitaba atención especializada en un establecimiento con capacidad para tratar su afección en la vesícula, según el comunicado difundido por la institución este viernes.

El SNAI señaló que coordinaría el procedimiento y brindaría las facilidades necesarias para garantizar la atención del alcalde, quien permanece privado de libertad.

Traslado de Alvarez se retrasó

Más temprano, Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez confirmó que el traslado se iba a realizar en la mañana. Luego de una hora aproximadamente, actualizó la información y precisó que debido a las condiciones climáticas, el burgomaestre no podría volar.

Según Cueva, recibió información de que el alcalde no se encontraba en condiciones de volar en ese momento y que las condiciones climáticas tampoco eran favorables.

El abogado estimó que el traslado aéreo podría realizarse unas tres horas después y pidió que Álvarez fuera llevado al establecimiento de salud más cercano.

" Como abogado de Aquiles Álvarez confirmo que en este momento está siendo trasladado a Guayaquil para ser atendido médicamente en la Clínica Alcivar… desconocemos los motivos o la gravedad del asunto", escribió Cueva.

Asimismo, informó que la familia de Álvarez se está trasladando a la casa de salud para "verificar la situación y poder tomar las mejores decisiones en interés del Alcalde".

El Alcalde de Guayquil es procesado por tres causas: Caso Triple A, en el que se investiga la comercialización ilegal de hidrocarburos; Caso Goleada, por presunto lavado de activos y delincuencia organizado, y el Caso Grillete por incumplimiento de decisiones de autoridad.