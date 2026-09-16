Caso Grillete: Ratifican sentencia de tres años cárcel en contra de Aquiles Álvarez

La Fiscalía General del Estado informó que ratificaron sentencia en contra de Aquiles Álvarez en el caso grillete la tarde de este 16 de septiembre.

Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la condena de tres años de prisión dictada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez , en el denominado 'caso Grillete'.

La resolución fue adoptada este miércoles 16 de septiembre de 2026, luego de que los magistrados desecharan el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del procesado.

Con esta decisión, la justicia acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dejó en firme el fallo emitido en primera instancia.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia contempla el pago de una multa económica de 10 salarios básicos unificados (USD 4 820).

También la emisión de disculpas públicas y la publicación del fallo en un medio de comunicación de cobertura nacional.

¿Qué es el 'caso Grillete'?

El proceso penal contra el burgomaestre se originó tras el retiro del dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).

Álvarez debía portar obligatoriamente por disposición judicial, como medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva dentro del caso 'Triple A'.

Durante un operativo de allanamiento ejecutado en febrero de 2026, agentes constataron que el procesado no llevaba colocado el equipo en su tobillo.

También que este se encontraba desconectado, cargándose cerca de su cama.

La Fiscalía sostuvo que Álvarez conocía la orden judicial y procedió a quitarse el dispositivo sin la debida autorización ni notificación formal a las autoridades penitenciarias.

Esto configuró el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente (artículo 282 del COIP).

El pasado 3 de agosto, un Tribunal de Garantías Penales dictó la condena inicial de tres años.

Álvarez permanece recluido en el centro penitenciario de máxima seguridad 'El Encuentro', en Santa Elena.

El alcalde de Guayaquil enfrenta paralelamente otros procesos judiciales, entre ellos la condena en primera instancia por el caso 'Triple A'.