Redes sociales de Aquiles Alvarez se reactivan mientras está detenido en Latacunga

Aquiles Alvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 en un allanamiento a su vivienda.

Las redes sociales de Aquiles Alvarez se reactivaron la noche de este domingo 22 de febrero de 2026 con la publicación de un largo video de más de 14 minutos.

Alvarez permanece recluido en la cárcel del Encuentro desde el 12 de febrero. Allí cumple prisión preventiva por el caso Goleada, en el que se investiga el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En el mensaje publicado en las redes del Alcalde, se hace referencia una vez más a lo que ha sido calificado como persecución política.

"Mientras otros usan el Estado para PERSEGUIR, nosotros usamos el municipio para SERVIR", dice el mensaje que acompaña el largo video.

La voz de Alvarez se volvió a escuchar luego de 13 días de su detención en allanamientos por el caso Goleada.

En el video publicado en redes, Alvarez criticó duramente al Gobierno de Daniel Noboa. "El gobierno central ha preferido mirar más a la política que a la gestión”, dijo.

Asimismo, Alvarez utilizó el espacio para defender su gestión y ennumerar las obras y acciones emprendidas en Guayaquil durante su administración.

"Aquí seguimos trabajando sin agachar la cabeza", dijo Alvarez en el video que muestra su recorrido desde que llegó a la alcaldía en 2023.

Este video muestra a Alvarez sentado en su oficina, en la Municipalidad de Guayaquil, aunque no se conoce la fecha en la que fue grabado.

Alvarez solicitó licencia sin sueldo el 10 de febrero, antes de su detención, por tener que "tratar asuntos estrictamente particulares". Este permiso fue solicitado por 15 días, es decir que vence el 24 de febrero.

Mientras tanto, Tatiana Coronel asumió la Alcaldía en ausencia de Alvarez. Luego de este plazo el Burgomaestre puede solicitar vacaciones para evitar perder el cargo por una asusencia definitiva, que se cumple por tres días fuera de sus funciones.