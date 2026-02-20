Noboa: 'Desde que se capturó al Alcalde, se han reducido las muertes violentas en Guayaquil'

El presidente Daniel Noboa realiza un balance, este viernes 20 de febrero de 2026, sobre la situación política, judicial, económica y de seguridad en Ecuador.

El Primer Mandatario aseguró que en lo que va del año se han reducido en un 8% las muertes violentas, a escala nacional. Además, Noboa arremetió contra el alcalde Aquiles Alvarez.

"Desde que se capturó al Alcalde criminal, han caído las muertes violentas en el Guayaquil en un 26%. Usted cree que eso es coincidencia", indico durante una entrevista radial.

Alvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 por el caso Goleada en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. El Alcalde tiene orden de prisión preventiva y se encuentra recluido en la Cárcel de Cotopaxi.

En ese contexto, Noboa aseguró que a él "no le interesa perseguir personas, aquí no hay persecución política".

Por otra parte, Noboa aseguró que se han "capturado al 85% de los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada”. Además, dijo que se construirá otra cárcel para 15 000 privados de la libertad. “Eso nos permitirá reestructurar todo el sistema carcelario”.

Crisis en Función Judicial

El Mandatario también se refirio a la crisis en la Función Judicial y criticó las decisiones de jueces que dan medidas alternativas a la prisión a las personas que son capturadas por las fuerzas del orden.

"La Función Judicial es preocupante. Desde que iniciamos hemos capturado a 140 000 personas, pero no llegan ni a 10 000 los procesados", indicó el Jefe de Estado.

"Entonces la Policía y los militares trabajan incansablemente, capturan a alguien, luego van donde un juez y ahí le dan medidas sustitutivas o ni siquiera los acusan. Debe haber una reforma importante a la Función Judicial", añadió.

"Estamos lidiando con grupos de delincuencia organizada, que tiene sus tentáculos metidos en la Función Judicial, en cada área del país, inclusive en algunos GADs y que tienen poder político", también mencionó Noboa.

Pronunciamiento sobre los viajes de Noboa

Noboa se refirió a las críticas que ha recibido por los diferentes viajes que ha realizado a otros países durante su mandato.

"La gente cree que uno sale del país a pasear y lo último que hago es pasear. Todos los meses salgo en contra, porque pongo dinero por amor al país y para sacarlo adelante".