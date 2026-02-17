Snai y Ministerio del Interior desmiente supuesto atentado contra alcalde Aquiles Alvarez

Tanto el departamento de comunicación del Ministerio del Interior, como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) desmintieron la información que circula en redes sobre un supuesto atentado contra el alcalde Aquiles Alavarez, recluido en la cárcel de Cotopaxi.

"Es falso", sostuvo el departamento de comunicación del Interior al ser consultad por periodistas sobre un supuesto apuñalamiento del alcalde Alvarez en el interior del recinto penitenciario.

Minutos después el Snai colocaba en su cuenta de X, una captura del rumor como "Falso", e instaba a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez está recluido desde la madrugada del pasado 12 de febrero en la cárcel de Latacunga, donde guarda prisión preventiva por el caso Goleada.

La Fiscalía General del Estado pidió su prisión mientras se investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

El juez Jairo García acogió el pedido y dispuso la prisión de Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y dos personas más en el caso. Seis sospechosos más recibieron medidas sustitutivas.

Abogado de Aquiles se pronunció

Por su parte, el abogado de Aquiles Alvarez, Ramiro García, también se pronunció ante el rumor y sostuvo que es "información falsa".

Según García, está "dirigida a causar zozobra entre familiares y amigos de quienes han sido arbitrariamente privados de libertad".