Armada informó las causas del incendio y hundimiento de la Estación Guardacostas en la isla Puná

La Estación Guardacostas flotante Lago San Pablo se incendió y se hundió, en Guayas.

La Armada del Ecuador informó, este jueves 29 de octubre, que las primeras evaluaciones sobre el incendio y posterior hundimiento de la Estación Guardacostas Móvil Lago San Pablo, ubicada al sur de la isla Puná, en la provincia del Guayas, apuntan preliminarmente a un evento accidental por caso fortuito.

La infraestructura naval se incendió y terminó hundiéndose en aguas del golfo de Guayaquil. Según la institución, "no se han identificado evidencias" que respalden la hipótesis de "una intervención deliberada de terceros".

La Fuerza Naval indicó que una comisión mantiene las investigaciones técnicas para establecer el origen del fuego y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

https://t.co/lbd5xhpPMM — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) October 29, 2026

"La comisión de investigación continúa con las diligencias técnicas para determinar el origen del incendio y confirmar las circunstancias del suceso", señalo la institución castrense.

¿Qué pasó con los nueve tripulantes de la Estación?

Los nueve tripulantes, que estaban en la Estación Guasdacostas, fueron evacuados tras el incidente y recibieron atención médica.

Según el reporte oficial, seis tripulantes ya recibieron el alta médica, mientras que los otros tres permanecen en un centro de salud de Machala, donde se recuperan.