Autobús escolar se incendia con seis niños a bordo en Evansville, Indiana, en Estados Unidos

La conductora logró evacuar a todos los menores antes de que el fuego se extendiera.

Momentos de tensión se vivieron en Evansville, Indiana, Estados Unidos, cuando un autobús escolar comenzó a incendiarse mientras transportaba a seis niños el viernes 23 de octubre del 2026.

El incidente ocurrió durante el trayecto hacia el centro educativo y obligó a activar una evacuación de emergencia.

La conductora reaccionó y sacó a los seis menores del vehículo antes de que las llamas se extendieran.

Los niños lograron salir del autobús y ponerse a salvo, mientras la emergencia se desarrollaba en la vía.

No se reportaron personas heridas

Pese al incendio, ninguno de los seis niños resultó herido. En videos difundidos en redes sociales se observa al bus escolar envuelto en llamas frente a viviendas de un sector residencial.

La rápida evacuación permitió que todos abandonaran el vehículo antes de que la situación empeorara.