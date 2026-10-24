Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Autobús escolar se incendia con seis niños a bordo en Evansville, Indiana, en Estados Unidos

Un autobús escolar se incendió mientras trasladaba a seis niños hacia su escuela en Evansville, Indiana, el viernes 23 de octubre de 2026.

La conductora logró evacuar a todos los menores antes de que el fuego se extendiera.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

24 oct 2026 - 18:57

Unirse a Whatsapp

Momentos de tensión se vivieron en Evansville, Indiana, Estados Unidos, cuando un autobús escolar comenzó a incendiarse mientras transportaba a seis niños el viernes 23 de octubre del 2026.

El incidente ocurrió durante el trayecto hacia el centro educativo y obligó a activar una evacuación de emergencia.

La conductora reaccionó y sacó a los seis menores del vehículo antes de que las llamas se extendieran

Los niños lograron salir del autobús y ponerse a salvo, mientras la emergencia se desarrollaba en la vía.

No se reportaron personas heridas

Pese al incendio, ninguno de los seis niños resultó herido. En videos difundidos en redes sociales se observa al bus escolar envuelto en llamas frente a viviendas de un sector residencial. 

La rápida evacuación permitió que todos abandonaran el vehículo antes de que la situación empeorara.

Te puede interesar