Desbordamiento del río Toachi afectó a 25 viviendas y una escuela en Santo Domingo

Viviendas resultaron afectadas tras desbordamiento del río Toachi el miércoles 28 de octubre.

El desbordamiento del río Toachi provocó afectaciones en 25 viviendas y una unidad educativa en la parroquia Santa María del Toachi, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del miércoles 28 de octubre de 2026.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que varias instituciones ayudaron a los habitantes y ejecutaron labores de emergencia en los sectores afectados.

Según los organismos de socorro, las viviendas y la escuela registraron afectaciones. Además, dos familias quedaron damnificadas.

En la zona también se desarrollaron trabajos de limpieza para atender las consecuencias del desbordamiento.

Según el ECU 911, el caudal del río Toachi disminuyó hasta retornar a su cauce normal, luego del desbordamiento.