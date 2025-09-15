Así está organizada la marcha por el agua en Cuenca este martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre habrá una gran marcha por el agua en Azuay.

Cuenca tiene listos los detalles para la marcha en defensa del agua y en contra del proyecto de minería a gran escala Loma Larga. Hay recorrido, horarios y punto de concentración de las organizaciones que participarán en este evento el martes 16 de septiembre del 2025.

La Coordinación de la Asamblea Ciudadana por el Agua, integrada por organizaciones de los sectores campesino, indígena y urbano de la ciudad, informó que el recorrido será de 4 kilómetros por las calles del Centro Histórico de Cuenca.

Desde las 09:00 se concentrarán en la plaza de San Roque y luego la marcha partirá por la subida de la Condamine hasta la calle Sucre. Avanzará a la avenida Huayna Cápac para girar por la calle Simón Bolívar y atravesar el centro hasta la calle Padre Aguirre por donde se ingresará a la plaza de San Francisco.

Según un comunicado de organización se tiene previsto hacer dos paradas: la primera en la Corte Provincial de Justicia del Azuay para entregar un documento donde se denunciará el supuesto incumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Minas.

Luego habrá un segundo momento en la Gobernación del Azuay para entregar una carta dirigida al presidente Daniel Noboa con la exigencia de respeto a las consultas populares de Cuenca y Girón.

Se espera una gran asistencia de cuencanos. Cuatro universidades decidieron suspender la jornada educativa. La Universidad Católica de Cuenca y la Universidad del Azuay suspendieron para que el personal docente y estudiantes decidan libremente su participación.

Mientras que la Universidad Estatal de Cuenca y la Politécnica Salesiana en sus comunicados convocaron a esa comunidad de estudiantes y docentes a sumarse a la jornada de protesta y rechazar el proyecto Loma Larga.