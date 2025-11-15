Así sobrevivió el niño Lucas Campaña, junto al perro Jachi, por tres días en el cerro Puñay

“No sabes cómo te hemos buscado. Tranquilo, lo importante es que te encontramos”. Esas fueron las primeras palabras que escuchó el niño Lucas Campaña, de 11 años de edad, que fue rescatado con vida del cerro Puñay, en Chimborazo.

El menor se perdió mientras estaba de excursión en el cerro el domingo 9 de noviembre y fue hallado el miércoles 12, en una cueva, cubierto por una camisa. Tras una intensa búsqueda, en la que participaron comuneros, rescatistas y personal de socorro.

Su desaparición fue descrita por el Cuerpo de Bomberos de Chunchi como “un milagro”, especialmente después de que los equipos de búsqueda encontraran algunas de sus prendas en la montaña, lo que aumentó la preocupación sobre su estado. Ese hallazgo llevó a redoblar esfuerzos y dirigir la búsqueda hacia zonas más agrestes del cerro.

Moras silvestres, agua de lluvia y un perro: la clave para sobrevivir

Lucas relató a un canal local que sobrevivió gracias a los alimentos y recursos naturales que encontró en su camino: moras silvestres y agua acumulada en charcos durante las lluvias. Pero su testimonio incluyó un detalle que sorprendió a todo el país.

Aseguró que durante buena parte de su travesía no estuvo solo. Un perro lo acompañó, le dio compañía y lo ayudó a mantener la calma en medio del frío, la oscuridad y el cansancio. “Creo que era un ángel mandado por Dios”, dijo el niño.

En Chunchi, medios locales identificaron al animal como Jachi, un perro conocido en la zona por merodear el cerro. Su dueña confirmó que el animal se ausentó de su casa durante dos días, coincidiendo con la desaparición del menor. La comunidad lo bautizó como “Jachi, el perro héroe del Puñay".

Sin embargo, algunos vecinos creen que el perro que acompañó al niño podría tener características distintas a las de Jachi. Aun así, todos coinciden en que la presencia del animal fue determinante para que Lucas resistiera.