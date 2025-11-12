Tras cuatro días de búsqueda localizan al niño de 11 años que estaba perdido en el cerro Puñay

Equipos de socorro de Alausí, en conjunto con comuneros y la Policía Nacional, encontraron con vida al niño Lucas Campaña, de 11 años de edad, que se encontraba desaparecido en el cerro Puñay, en la provincia de Chimborazo.

El hallazgo se produjo este miércoles 11 de noviembre del 2025, según confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El menor estuvo desaparecido desde el domingo 9 de noviembre.

Según su familia, el menor desapareció el domingo en cuestión de minutos, mientras los adultos realizaban una oración. Inmediatamente se activaron los organismos de socorro para hallarlo.

El lunes, las autoridades encontraron prendas del menor en medio de la montaña, por lo que se intensificaron las tareas de búsqueda. Además, se hallaron rocas colocadas una sobre otra, lo que dio pistas de que el niño estaba cerca.

El jefe de Bomberos de Chunchi detalló que tras el hallazgo se solicitó una ambulancia para trasladar al menor a una casa de salud para que se le realice una valoración médica.