Asociación reporta 30 asesinatos de personas LGTBI en 2025 en Ecuador

La organización Silueta X reportó el índice de asesinatos a personas de la comunidad LGBTI.

La asociación Silueta X reportó que en 2025 han sido asesinadas 30 personas LGTBI, crímenes que "evidencian una persistente violencia letal" contra esta población, pese a la declaratoria de "conflicto armado interno" que hizo el presidente Daniel Noboa en 2024 para frenar la violencia criminal.

"Los datos revelan un patrón criminológico persistente que replica las cifras del 2024, evidenciando que la violencia contra la población LGTB+ no ha disminuido pese a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno", denunció la asociación en un comunicado.

Del total de asesinatos, 21 casos corresponden a mujeres trans, siete a hombres gay, uno a una mujer lesbiana y otro a un hombre pareja de una mujer trans.

Silueta X señaló que las mujeres trans sufren una "vulnerabilidad estructural", pues existe una "intersección entre transfobia, exclusión socioeconómica y exposición a circuitos de criminalidad organizada".

En el 65% de los casos, ellas fueron víctimas de la delincuencia organizada, pues los crímenes se concentraron en "zonas de alto control territorial" por parte de estos grupos.

De acuerdo al reporte, las víctimas de los transfeminicidios tenían entre 28 y 35 años, el 85% de ellas enfrentaban exclusión laboral y en los asesinatos hubo "ensañamiento, violencia sexual previa y exposición pública del cuerpo".

"El mensaje social implícito es un castigo ejemplarizante por transgredir normas de género", alertó la asociación defensora de los derechos de las personas LGBT+.

"La evidencia forense sugiere que las medidas de seguridad nacional no contemplan una protección diferenciada para poblaciones vulnerables", añadió.

Además, Silueta X indicó que en al menos el 23% de los casos no existe una "investigación efectiva", por lo que quedan impunes.

La presidenta de Silueta X y de la Federación Nacional de Organizaciones LGBT+, Diane Rodríguez, aseguró que "cada nombre es un recordatorio" de que el Estado ecuatoriano considera que sus vidas son "descartables", pues han entregado trece informes anuales a autoridades que "sistemáticamente" las ignoran. Exigió al Gobierno el reconocimiento legal del transfeminicidio en el Código Penal.