Viudas podrán correr en tacones, bailar y concursar por premios en eventos en Quito

La tradición de las viudas para Año Viejo ahora incluye concursos.

Las viudas en Quito podrán ganar diferentes premios en concursos de baile y carreras en tacones. Estos hombres vestidos de mujeres que se lamentan por el 'viejo' son infaltables para terminar el año.

A contados días de que el 2025 se termine, las actividades temáticas de fin de año aumentan. Las viudas, como tradición ecuatoriana, no faltan en calles y avenidas con bailes, lloros y las monedas que recogen de transeúntes y conductores.

Este año los hombres que se animan a vestirse de viudas podrán ganar premios en Quito. Estas son algunas actividades organizadas en la ciudad:

Carrera de viudas 2025

La carrera de las viudas en tacones se convierte poco a poco en una tradición en Quito. El último día del año, el miércoles 31 de diciembre de 2025, será la Carrera de Viudas 2025

La cita será desde las 10:00 con un recorrido que va desde la avenida Veintimilla hasta la Amazonas y Colón, en el norte de la ciudad.

Los participantes deberán estar completamente caracterizados como viudas con tacones de mínimo cuatro centímetros.

Para este concurso, organizado por Diario Metro y Deuna, hay premios de 100, 200 y 300 dólares.

Duelo de baile de viudas

Las viudas también sacan sus mejores pasos. En este concurso podrán participar de dos a cinco integrantes por equipo. El concurso será en la avenida Amazonas y Colón.

El concurso de coreografías de viudas es organizado por Diario Metro y Deuna y ofrece premios de 100, 200 y 300 dólares a los ganadores.

Concurso de viudas en Carcelén

En el extremo norte de la ciudad se realizará un concurso de viudas. El evento se llevará a cabo en Carcelén desde las 17:00 del miércoles 31 de diciembre de 2025.

La organización ofreció "grandes premios" en un evento para toda la familia. Las viudas deberán presentarse con su mejor gala y pasos en la calle Francisco del Campo.

Carrera de viudas en Guayllabamba

Las viudas de Guayllababa también podrán correr por premios. En el parque central la cita será desde las 15:30 del miércoles 31 de diciembre.

El primer lugar podrá llevarse un premio en efectivo de 150 dólares.