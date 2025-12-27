La Ruta de los Monigotes Gigantes de Guayaquil podrá recorrerse hasta el 11 de enero

Los gigantes de papel están listos y apostados en 21 puntos de Guayaquil. La tradicional Ruta de los Monigotes Gigantes se llenó de colores, personajes y cultura.

El alcalde porteño, Aquiles Álvarez, mostró este sábado 27 de diciembre de 2025 cómo se exhiben desde ya los monigotes gigantes, "cada uno hecho por manos artesanas, en barrios donde la cultura no se apaga".

Los monigotes gigantes ubicados en el suburbio de Guayaquil incluyen figuras como Winnie Pooh, El Chavo del 8, Capibara, Minecraft, Sombrerero Loco y el peleador ecuatoriano Michael Morales.

Estos monigotes gigantes serán exhibidos en las calles de Guayaquil hasta el 11 de enero de 2026. Estos muñecos no se venden y tampoco se queman en la noche del 31 de diciembre.

Debido a su tamaño, su quema debe ser controlada y realizada bajo la vigilancia de los bomberos de la ciudad.

Álvarez invitó a la comunidad a visitar los 21 puntos donde se exhiben las figuras de personajes de televisión, caricaturas y superhéroes. "Caminen, apoyen a los artesanos y vivan Guayaquil desde su cultura popular", escribió en sus redes sociales.

En los sectores por donde se ha organizado la Ruta de los Monigotes se aplicaron cierres viales por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).