Registro Civil atenderá en estos servicios durante el feriado del 1 al 4 de noviembre en Ecuador

El Registro Civil informó los servicios que estarán atendiendo durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, en Ecuador.

La entidad señaló que el sábado 1 de noviembre atenderá en servicio de cedulación únicamente a los usuarios que hayan agendado un turno para ese día; e inscripción de defunciones, se atenderán del 1 al 4 de noviembre en agencias específicas.

Para el servicio de cedulación, las personas deben acudir con el comprobante de pago impreso del servicio; la cédula anterior (en caso de renovación); y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

Por otro lado, la institución señaló que desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre de 2025, se mantendrá la atención en 25 agencias a escala nacional, exclusivamente para el servicio de inscripción de defunciones.

En estos casos para realizar la inscripción, los ciudadanos deberán acercarse personalmente a una de las agencias habilitadas y presentar los siguientes requisitos:

Informe Estadístico de Defunción General (INEC), firmado por el médico tratante, de cabecera o de medicina legal.

Cédula de identidad del solicitante.

Este trámite no tiene costo si se realiza dentro de las primeras 48 horas posteriores al fallecimiento; pasado este tiempo, el valor es de USD 5,00.

Estas son las oficinas que estarán disponibles y que atenderán exclusivamente el servicio de inscripción de defunción:

Ibarra, Tulcán, Esmeraldas, Tena, Puyo, Orellana (Coca), Lago Agrio, Ambato, Guaranda, Latacunga, Riobamba, Portoviejo, Santo Domingo, Babahoyo, Santa Elena, Bellavista, Azogues, Macas, Machala, Zamora Loja, Rocafuerte-Centro, Matriz Iñaquito, San Blas y Quitumbe.