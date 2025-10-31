Así puede consultar el clima, estado de las vías, oleaje y las emergencias en feriado

Las emergencias durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se podrán conocer a través de la página 'Alertas Ecuador'. El descanso obligatorio será el lunes 3 y martes 4 de noviembre, pero se unirá al sábado 1 y domingo 2 de noviembre del 2025.

Representantes del Viceministerio de Turismo informaron este viernes 31 de octubre, que el portal estará habilitado desde el mediodía. En este espacio se conocerá el pronóstico del clima, el estado de las vías y ríos, incendios forestales, oleaje y actividad de los volcanes.

Los ciudadanos pueden ingresar a este espacio a través del siguiente link: https://alertasecuador.gob.ec/feriado

La activación de la página coincide con el arranque de los operativos de seguridad a escala nacional. 174 instituciones trabajarán de forma articulada en el asueto.

Más de 3 100 funcionarios y 5 700 cámaras de videovigilancia del ECU 911 estarán activas las 24 horas del día durante el feriado de cuatro días.

Mientras que más 56 000 miembros de la Policía ejecutarán operativos a escala nacional y más de 1 750 estarán a cargo de los controles en las vías.

Más de 30 000 militares se desplegarán en Ecuador y la Intendencia de la Policía prevé realizar 2 474 operativos de control en centros de entretenimiento y locales comerciales. También se verificarán permisos, horarios, el expendio de alcohol, seguridad vial y prevención de delitos.

Las provincias con más operativos planificados son Guayas (31), Manabí (19), Pichincha (16) y Loja (16) por el alto flujo de movilidad y actividad comercial previsto durante el feriado.