Dos aviones chocaron en el aeropuerto de Miami en medio de las cancelaciones de vuelos

Un choque entre dos aviones se produjo en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos.

Dos aeronaves chocaron en una calle de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos, en medio de una jornada marcada por cancelaciones y retrasos de vuelos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:15 del sábado 14 de noviembre, hora local, en la intersección de dos calles de rodaje de la terminal aérea.

De acuerdo con la información disponible, un Boeing 737 de Copa Airlines, que llegaba procedente de Ciudad de Panamá, impactó con la punta de una de sus alas contra la parte frontal de un Boeing 767 de UPS, que se encontraba preparándose para despegar con destino a Bogotá, Colombia.

Pese a la colisión entre las dos aeronaves, no se reportaron personas heridas de gravedad. Tampoco se informó de una interrupción de las operaciones del aeropuerto como consecuencia del incidente.

#Internacional | ✈️💥 COLISIONAN DOS AVIONES EN PLENA VÍA DE RODAJE EN EL AEROPUERTO DE MIAMI Un avión de carga Boeing 767 de UPS y un Boeing 737 de pasajeros de Copa Airlines colisionaron la noche de este sábado mientras circulaban por una vía de rodaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), de acuerdo con los reportes de las autoridades aeronáuticas. El incidente encendió las alertas de los equipos de emergencia en la terminal estadounidense, mientras personal aeroportuario y de seguridad evalúan los daños en ambas aeronaves y las causas que derivaron en este percance en pista. — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) November 15, 2026

EE.UU. espera que los vuelos se normalicen este domingo

Las autoridades estadounidenses prevén que el tráfico aéreo en el país vuelva a la normalidad este domingo 15 de noviembre, después de que la paralización de las operaciones a nivel nacional dejará a cientos de miles de pasajeros varados y perturbará los viajes en todo el mundo.

El gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque y atribuyó la paralización del viernes, que obligó a suspender todos los despegues comerciales en el país durante varias horas, a un fallo técnico durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, dijo que el viernes se cancelaron 12 000 vuelos, mientras que el sitio web de seguimiento FlightAware registró más de 6 600 cancelaciones el sábado.

Hasta la mañana de este domingo, FlightAware había contabilizado más de 1 200 vuelos cancelados.

En una conferencia de prensa en Washington, Bedford pronosticó que los horarios de vuelo se recuperarían por completo hacia "el cierre de la jornada del domingo".

Durante la interrupción del tráfico aéreo, las imágenes de los aeropuertos mostraban puertas de embarque abarrotadas, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información.