La aerolínea estadounidense United Airlines confirmó la tarde de este lunes 16 de noviembre de 2026 que enfrenta una interrupción generalizada en sus sistemas operativos.

La empresa no ha precisado qué áreas específicas de su plataforma tecnológica se encuentran comprometidas, pero este incidente genera fallas y demoras en la operatividad en tierra de sus aeronaves.

En un comunicado oficial, la empresa ofreció disculpas a sus usuarios por los inconvenientes registrados y aseguró que su personal técnico trabaja para normalizar el servicio a la brevedad posible.

“Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para que todo vuelva a funcionar”, señaló United, instando además a los viajeros a monitorear el estado de sus vuelos mediante la aplicación móvil o sitio web oficial.

El impacto en las operaciones quedó evidenciado en una grabación difundida en la aplicación ATC en la que se escucha a un piloto de United solicitar autorización a la torre de control de Houston para permanecer en la puerta de embarque a la espera de que el sistema recupere su operatividad.

Este fallo informático ocurre apenas tres días después de que una avería en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a paralizar los despegues en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.

Según las autoridades, la inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares comprometió inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo y derivó en la cancelación de cerca de 12 462 vuelos en Estados Unidos.