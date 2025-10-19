Inmahi advierte de temperaturas por debajo de los 5° C en Ecuador este lunes 20 de octubre

La Sierra y Amazonía tendrá temperaturas menores de 5° C este lunes

Ecuador tendrá un frío intenso este lunes 20 de octubre del 2025. Se pronostican temperaturas por debajo de los cinco grados centígrados, especialmente en la madrugada.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) detalló que estas condiciones climáticas se registrarán en la región Interandina y zonas altas de la Amazonía. Incluso podrían reportarse temperaturas bajo 0° C.

Las zonas afectadas serán:

Sierra : Mayor probabilidad de descenso de temperaturas en las localidades de media y alta montaña de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay e Imbabura .

: Mayor probabilidad de descenso de temperaturas en las localidades de media y alta montaña de . Amazonía: las zonas altas de estribaciones de cordillera de la región, especialmente en Napo y Morona Santiago.

La Sierra de Ecuador registrará bajas temperaturas este lunes 20 de octubre del 2025 Inamhi

El frío intenso podría generar daños en los cultivos que se encuntran por encima de 2 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y afectaciones al ganado.

Además, las bajas temperaturas pueden dañar las baterías de los vehículos y los motores a diésel.

También se pueden registrar casos de hipotermia en zonas de alta montaña. Por ello, el Inamhi recomienda:

Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal

para mantener la Comer frutas y verduras ricas en vitamina C

ricas en Beber mucha agua porque mantenerse hidratado permite que el cuerpo regule mejor su temperatura

porque mantenerse hidratado permite que el cuerpo regule mejor su temperatura Cubrirse la boca y nariz al salir de un lugar con temperaturas altas

la al salir de un lugar con temperaturas altas Mantener cuidados especiales con niños y niñas menores de cinco años y adultos mayores

Además, desde las 10:00 hasta las 15:00, se prevén índices extremadamente altos de radiación ultravioleta en zonas de la Sierra, muy Altos en la Amazonía, Costa y Galápagos.