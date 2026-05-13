Coordinadora del equipo de apoyo del concurso de Fiscal General renunció

La Comisión Ciudadana de Selección estuvo a cargo de la evaluación de requisitos de los aspirantes a Fiscal General

Sandra Armijos renunció a su cargo de coordinadora del equipo técnico de apoyo del concurso para Fiscal General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aceptó su salida este miércoles 13 de mayo de 2026

La funcionaria, delegada del presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, argumentó una “alta carga laboral” para justificar su renuncia, según se conoció durante la sesión del Pleno del Cpccs.

Armijos estaba a cargo de coordinar el equipo responsable de brindar apoyo administrativo, logístico y técnico jurídico a la Comisión Ciudadana de Selección, encargada de llevar adelante el concurso público.

Tras aceptar la dimisión, el Cpccs anunció que reorganizará y reconformará el equipo técnico con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía.

La salida de la coordinadora se produce en medio de cuestionamientos alrededor de la fase de calificación de méritos, aprobada el pasado 8 de mayo, luego de que circulara un borrador con puntuaciones distintas a las oficiales publicadas por el organismo.

En el concurso hay 28 postulantes que pasaron a la fase de méritos, donde se analizó su experiencia profesional y académica.

Comisión Cívica alerta de puntajes diferentes en candidatos

La Comisión Cívica presentó, este miércoles 13 de mayo de 2026, un informe paralelo sobre los hallazgos de una evaluación realizada a las calificaciones otorgadas en la fase de méritos de los aspirantes a dirigir la Fiscalía General del Estado.

En el informe se identifica diferencias entre las puntuaciones otorgadas oficialmente en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y las obtenidas en la evaluación.

El organismo ciudadano, conformado por representantes de la sociedad civil, gremios y academia, señaló que varios postulantes recibieron puntuaciones superiores en la evaluación oficial respecto a las revisadas por la Comisión Cívica.

Uno de los casos observados es el del actual fiscal general encargado, Carlos Alarcón. Según el informe, el Cpccs le asignó 46,5 puntos en la fase de méritos, mientras que la evaluación paralela determinó que debía obtener 40 puntos.