Independiente del Valle venció 3-0 a Universidad Católica y es campeón de la Supercopa 2026

Encuentro entre Católica vs Independiente por la final de la Super Copa Ecuador en el estadio Gonzalo Pozo.

Independiente del Valle ratificó su hegemonía en el fútbol ecuatoriano al proclamarse campeón de la Supercopa Ecuador 2026. En una tarde marcada por el dominio absoluto, los "Rayados" vencieron con un contundente 3-0 a Universidad Católica en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. E

l duelo, que enfrentó al monarca de la Liga Ecuabet contra el ganador de la Copa Ecuador, se resolvió con una ráfaga de efectividad que dejó sin opciones al cuadro "Camarata".El Análisis del Partido

Bajo una lluvia torrencial que puso a prueba la resistencia física de ambos planteles, el equipo de Sangolquí demostró por qué es el actual referente del continente. Tras un inicio parejo, Independiente sentenció el rumbo del trofeo en apenas seis minutos de gracia.

Al minuto 24, el emblemático volante manabita Junior Sornoza rompió la paridad con una definición precisa, desatando el festejo en el sur de la capital y dejando constancia de su jerarquía en citas determinantes.

Mateo Carbajal selló el 2-0 al minuto 30, asegurando el título para Independiente del Valle y desplazando a Liga de Quito como monarca del certamen. Aunque Universidad Católica propuso un juego agresivo por los costados bajo el mando de Diego Martínez, la eficacia de los de Sangolquí terminó por definir la historia.

En el segundo tiempo, el conjunto del valle manejó los ritmos del partido y generó oportunidades para ampliar la diferencia. Al final del encuentron Ronald Briones marcó la tercera.