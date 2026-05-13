Presidente Noboa y JD Vance ratifican cooperación entre Ecuador y EE.UU. en seguridad

El presidente Daniel Noboa y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su encuentro en Washington

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunieron en Washington este miércoles 13 de noviembre de 2026.

Noboa se pronunció tras la reunión y señaló que ambos países mantienen una alianza enfocada en combatir estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras.

“Ecuador y Estados Unidos luchamos contra enemigos que no reconocen fronteras”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro.

Cooperación en seguridad y narcotráfico

La relación entre Ecuador y Estados Unidos se ha centrado en temas de seguridad, intercambio de información, control del narcotráfico y fortalecimiento de capacidades operativas.

El comunicado añade que la cooperación continuará basada en “la firmeza y la decisión de enfrentar juntos al narcotráfico”.

Agenda de Noboa en Estados Unidos

El presidente Daniel Noboa, visita oficialmente Washington D.C., Estados Unidos. este 13 y 14 de mayo de 2026.

Como parte de sus actividades, mantiene reuniones con autoridades de EE.UU., organismos multilaterales y representantes financieros internacionales.

También mantendrá una reunión bipartidista con senadores estadounidenses, liderada por Bernie Moreno.

Noboa abordará temas de cooperación financiera

Mientas que el jueves 14 de mayo, Noboa se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Américanos (OEA). También intervendrá ante el Consejo Permanente de dicha organización.

Además, mantendrá una reunión con el Congreso de EE.UU., liderada por Mario Díaz, María Salazar y Carlos Giménez.