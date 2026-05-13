Gobierno anuncia captura de miembros de 'Los Tiguerones' que operaban en el norte de Quito

Los sospechosos fueron detenidos en un operativo en el sector de Calderón, en el norte de Quito.

Un operativo ejecutado en el sector de Calderón, en el norte de Quito, dejó tres personas aprehendidas este miércoles 13 de mayo de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los detenidos son presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tiguerones.

La intervención fue realizada por el Bloque de Seguridad a través de la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Alias “Brandon”, “El Chino” y “La Muerte” fueron detenidos

Las autoridades informaron que los detenidos fueron identificados como:

Brandon Javier Reasco Quiñónez, alias “Brandon”

Alexis Joel Montaño Ballestero, alias “El Chino”

Carlos Andrés Cabezas Franco, alias “La Muerte”

Según información policial, los sospechosos formarían parte de una célula delictiva dedicada al acopio de armas ilegales, robos y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Armas y municiones entre los indicios

Durante el operativo, los uniformados decomisaron:

Cuatro armas de fuego

16 municiones calibre 38

Ocho municiones calibre 9 milímetros

Dos alimentadoras

Sustancias sujetas a fiscalización

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Operativo busca debilitar estructuras criminales

Reimberg señaló que esta intervención representa una afectación directa a la capacidad logística y operativa de la estructura criminal en Quito.

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han intensificado operativos contra grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en distintas zonas del país.