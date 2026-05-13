Gobierno anuncia captura de miembros de 'Los Tiguerones' que operaban en el norte de Quito
Tres presuntos integrantes de Los Tiguerones fueron aprehendidos en Calderón, norte de Quito. En el operativo se hallaron armas.
Los sospechosos fueron detenidos en un operativo en el sector de Calderón, en el norte de Quito.
Min. Interior.
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Actualizado:
13 may 2026 - 19:06
Un operativo ejecutado en el sector de Calderón, en el norte de Quito, dejó tres personas aprehendidas este miércoles 13 de mayo de 2026. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los detenidos son presuntos integrantes del grupo delictivo Los Tiguerones.
La intervención fue realizada por el Bloque de Seguridad a través de la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Alias “Brandon”, “El Chino” y “La Muerte” fueron detenidos
Las autoridades informaron que los detenidos fueron identificados como:
- Brandon Javier Reasco Quiñónez, alias “Brandon”
- Alexis Joel Montaño Ballestero, alias “El Chino”
- Carlos Andrés Cabezas Franco, alias “La Muerte”
Según información policial, los sospechosos formarían parte de una célula delictiva dedicada al acopio de armas ilegales, robos y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
Armas y municiones entre los indicios
Durante el operativo, los uniformados decomisaron:
- Cuatro armas de fuego
- 16 municiones calibre 38
- Ocho municiones calibre 9 milímetros
- Dos alimentadoras
- Sustancias sujetas a fiscalización
Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.
Operativo busca debilitar estructuras criminales
Reimberg señaló que esta intervención representa una afectación directa a la capacidad logística y operativa de la estructura criminal en Quito.
En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han intensificado operativos contra grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en distintas zonas del país.
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