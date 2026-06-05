Vía Baños - Puyo cerrada por deslave en Río Verde
El paso en la vía Baños - Puyo fue completamente bloqueado por un deslave.
La vía Baños - Puyo fue cerrada por un deslave en la parroquia Río Verde.
ECU911
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Actualizado:
05 jun 2026 - 15:26
La vía Baños - Puyo se encuentra cerrada totalmente tras un deslave ocurrido la tarde de este viernes 5 de junio de 2026.
Gran cantidad de tierra, rocas y vegetación cayó sobre la vía en la parroquia de Río Verde.
La emergencia por el deslave fue reportada a las 13:09 a través del ECU911.
Al sitio acudió personal de la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Aún no se ha determinado la magnitud del deslave y las labores que serán necesarias para despejar la vía.
Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y evitar circular por esa zona.
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