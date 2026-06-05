Vía Baños - Puyo cerrada por deslave en Río Verde

La vía Baños - Puyo fue cerrada por un deslave en la parroquia Río Verde.

La vía Baños - Puyo se encuentra cerrada totalmente tras un deslave ocurrido la tarde de este viernes 5 de junio de 2026.

Gran cantidad de tierra, rocas y vegetación cayó sobre la vía en la parroquia de Río Verde.

La emergencia por el deslave fue reportada a las 13:09 a través del ECU911.

Al sitio acudió personal de la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Aún no se ha determinado la magnitud del deslave y las labores que serán necesarias para despejar la vía.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y evitar circular por esa zona.