EN VIVO I Independiente del Valle vs. Técnico Universitario por la fecha 21 del Campeonato

El duelo entre Independiente del Valle y Técnico Universitario por la fecha 21 de la LigaPro 2026 está programado para hoy, miércoles 22 de julio de 2026, a las 16:30 en el estadio de Independiente ubicado en el sector de Chillo-Jijón.

Independiente del Valle llega a esta jornada firme en la cima de la tabla con 49 puntos y un registro notable de 49 goles a favor en 20 partidos. Los dirigidos por Joaquín Papa buscan extender su racha positiva tras aplastar a Emelec por un contundente 6-1 en la fecha anterior, reafirmando su candidatura al título.

Por su parte, el conjunto de Técnico Universitario, comandado por Bernardo Redín, busca dar la sorpresa como visitante para alejarse de las posiciones de peligro. El "Rodillo Rojo" llega ubicado en el casillero 13 con 23 unidades, tras caer por la mínima diferencia (0-1) frente a Aucas en su último compromiso.

En el historial más reciente de la temporada, ambos clubes se enfrentaron por la fecha 6 de la fase inicial el pasado 22 de marzo. En aquella ocasión, el cuadro sangolquileño se impuso 1-2 en el estadio Bellavista de Ambato con goles de Matías Perelló y Djorkaeff Reasco.

Para la alineación titular, Independiente del Valle saltará a la cancha con Aldair Quintana en el arco; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor en la zaga; Jordy Alcívar, Junior Sornoza y Ronald Briones en la mitad de la cancha; completando el ataque Arón Rodríguez, Emerson Pata y Djorkaeff Reasco.