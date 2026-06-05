Cierre total en la vía E45 entre Narupa y Loreto este viernes 5 de junio de 2026

La vía Y de Narupa-Loreto permanecerá cerrada este viernes 5 de junio.

Los conductores que transitan por la Amazonía ecuatoriana deberán tomar precauciones. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MIT) informó que la vía E45 permanecerá totalmente cerrada este viernes 5 de junio de 2026 en el tramo "Y" de Narupa–Loreto, específicamente en el sector Curva Hollín.

La restricción vehicular se aplicará entre las 10:00 y las 14:00 debido a trabajos de asfaltado y mantenimiento vial.

Los trabajos forman parte del proyecto de Mantenimiento por Resultados (MPR), ejecutado para mejorar las condiciones de seguridad y circulación en este corredor estratégico que conecta las provincias amazónicas.

Según la entidad, durante esas cuatro horas no habrá paso para ningún tipo de vehículo en la zona intervenida.

Rutas alternas habilitadas

Para evitar contratiempos, las autoridades recomendaron utilizar las siguientes vías alternas:

Baeza – El Chaco – Lago Agrio

Coca Tena – Chontapunta – Coca

El MTOP exhortó a transportistas, conductores particulares y usuarios del transporte público a planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente quienes deban movilizarse entre Napo y Orellana.

Las labores de mantenimiento incluyen la colocación de nueva carpeta asfáltica y otras intervenciones orientadas a mejorar la transitabilidad y reducir riesgos para los usuarios de esta importante arteria vial de la Amazonía ecuatoriana.

Las autoridades indicaron que, una vez concluidos los trabajos previstos para la jornada, la circulación será restablecida de forma normal.