Estos son los ocho cambios en la estructura del Estado aplicados por Noboa

El Gobierno de Daniel Noboa presentó una etapa de reforma estatal. Según el Ejecutivo, la finalidad es “fortalecer la gestión pública, optimizar recursos y construir un Estado más eficiente, ágil y enfocado en resultados para los ciudadanos”.

Esta restructuración fue anunciada, el jueves 4 de junio de 2026, con medidas como la fusión de ministerios, la simplificación de trámites y la transformación digital de los servicios públicos.

José Julio Neira es el nuevo secretario general de Administración Pública

Reducción de ministerios

Uno de los cambios más importantes es la reducción de 14 a 10 ministerios. Como parte de este proceso se crea el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que concentrará las competencias de los actuales ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca y Producción. La nueva entidad estará dirigida por Sariha Moya.

Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte se fusionará con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para dar paso al nuevo Ministerio de Infraestructura y Tecnología, que será liderado por Roberto Luque.

Otra de las nuevas estructuras será el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que integrará las funciones de las carteras de Trabajo, Inclusión Económica y Social, la Unidad de Registro Social y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La institución estará encabezada por Cynthia Gellibert.

Designación de José Julio Neira

En el marco de esta reorganización también fue designado José Julio Neira como nuevo secretario general de la Administración Pública, quien tendrá la misión de coordinar la implementación de las fusiones ministeriales y otros cambios dentro de la estructura estatal.

Durante el anuncio, Neira señaló que el Gobierno trabajará en la simplificación de trámites, la interoperabilidad entre instituciones y una mejor asignación de recursos para generar mayor impacto en la ciudadanía.

Otros cambios en el sector público