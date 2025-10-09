Tragedia en Quito; ciclista murió atropellado en la Ruta Viva este jueves 9 de octubre del 2025

El feriado empezó con tragedia en Quito la mañana de este jueves 9 de octubre del 2025. Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado en la Ruta Viva.

Este fatal siniestro de tránsito ocurrió a las 07:39 del jueves a la altura del escalón de Tumbaco, en el sentido Quito - Aeropuerto. De acuerdo al reporte de las entidades de emergencia un vehículo atropelló al hombre y luego huyó.

En las imágenes difundidas se observa a la víctima tendida sobre la Ruta Viva mientras varios ciclistas y ciudadanos intentaron ayudarlo. Agentes de tránsito y personal de emergencia se desplegó en el lugar.

Mientras se realiza el levantamiento del cuerpo del ciclista y las pericias correspondientes se cerró el carril derecho y central en el kilómetro 9 de la Ruta Viva. La cicurlación vehicular en los dos carriles se habilitó a las 10:03.

Las autoridades se encuentran investigando este mortal siniestro de tránsito. Se desconoce la identidad del ciclista.