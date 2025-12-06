Caída de ceniza del volcán Reventador en Ecuador este sábado 6 de diciembre del 2025

Alerta por caída de ceniza del volcán Reventador en Ecuador.

Una leve caída de ceniza proveniente del volcán Reventador se registró en las últimas horas en zonas cercanas al coloso en la provincia amazónica del Napo, informó este sábado el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Basado en reportes de la comunidad, el Instituto informó de caída de ceniza al este y sureste del volcán.

Recordó que este fenómeno ha sido persistente en los últimos meses, y avanzó que "es posible que la caída de ceniza continúe en las próximas horas".

El Instituto apuntó que vigila el evento e informará oportunamente en caso de detectar cambios en los parámetros. Asimismo, recomendó a la población tomar las medidas pertinentes y recibir la información de fuentes oficiales.

El volcán Reventador se ubica en una estribación del ramal oriental de la cordillera andina, que se pierde con el inicio de la cuenca amazónica.

De 3.560 metros de altura, este volcán empezó su actual proceso eruptivo en 2002 y se caracteriza por generar explosiones, emisiones de gases y ceniza, flujos de lava y lahares.