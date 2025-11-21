Alerta en Ecuador por caída de ceniza al suroriente del volcán El Reventador

Alerta por caída de ceniza del volcán El Reventador la mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025, según anunció el Instituto Geofísico.

El Geofísico indicó que se reportó caída de ceniza en el sector de San Rafael, al suroriente del volcán, en la provincia de Napo. Sin embargo, añadió que se trata de una actividad leve.

"Este fenómeno ha sido persistente en los últimos meses", indicó el Instituto Geofísico e indicó que el sector permanece parcialmente despejado.

Asimismo, el Geofísico recomendó a la ciudadanía tomar medidas pertinentes y mantenerse informada a través de medios oficiales.

Hace poco más de un mes, el 12 de octubre, se inició un aumento en la actividad superficial, incluyendo emisiones de lava, flujo piroclástico y descenso de material incandescente.

El volcán El Reventador se encuentra en el cantón El Chaco, provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Es considerado uno de los más activos del Ecuador.