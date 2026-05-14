Balacera en Sauces 5 deja dos personas heridas, entre ellas una mujer de gravedad

Imagen referencial de una balacera registrada en Sauces 5, norte de Guayaquil.

Una nueva balacera en Guayaquil alarmó a los moradores de Sauces 5, norte de la ciudad, la tarde de este 14 de mayo de 2026.

Según testigos, sujetos armados dispararon a un hombre, y una bala perdida impactó a una mujer, cuando retiraba dinero de uno de los cajeros del sector. En total, hay dos heridos.

La víctima colateral quedó herida de gravedad sobre la calzada. El hecho provocó la aglomeración de habitantes y transeúntes. Mientras, los antisociales escaparon en una motocicleta.

La huida quedó captada en un video, difundido en redes sociales, y se convierte en una prueba clave para la investigación policial.

La mujer, identificada como Jéssica Bermeo Flores, de 40 años, fue trasladada a una casa de salud, donde permance en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para luego ser intervenida quirúrgicamente.