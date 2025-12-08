Caminata, vigilia...; en Guayaquil hubo actos en memoria de los cuatro niños de Las Malvinas

En memoria de los cuatro niños de Las Malvinas, familiares y organizaciones de Derechos Humanos realizaron actos para conmemorar el año de la desaparición.

El barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, vivió este lunes 8 de diciembre del 2025 una jornada cargada de dolor, memoria y exigencias de justicia.

Al cumplirse un año de la desaparición y asesinato de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, familiares, amigos, vecinos y organizaciones de Derechos Humanos realizaron caminatas, ceremonias simbólicas y una vigilia por los cuatro menores, de entre 11 y 15 años.

Las actividades iniciaron a las 15:00 con una caminata desde la Casa Comunal de Las Malvinas. Decenas de personas avanzaron por las calles del sector sosteniendo fotografías, pancartas y tambores.

A las 17:00, el recorrido culminó en el parque de la ciudadela Coviem, el mismo espacio donde los niños jugaron fútbol por última vez en diciembre del 2024.

En ese punto se llevó a cabo una ceremonia simbólica de reparación, durante la cual el parque fue rebautizado como 'Los cuatro niños de Las Malvinas', en memoria de las víctimas.

Posteriormente, las familias se trasladaron al punto donde los menores fueron interceptados por dos patrullas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán. Allí se realizó una marcha y vigilia, acompañada de una intervención cultural afroecuatoriana.

La madre de Nehemías Arboleda dijo: "Ha sido un año muy duro, solo queremos saber la verdad, por qué les hicieron eso a nuestros hijos".

Otro familiar de los menores señaló: "Nosotros no vamos a olvidar los nombres de Josué, Ismael, Nehemías y Steven. A pesar de todo el daño que nos han hecho esto tienen que repararse, necesitamos saber la verdad".

Este aniversario coincidió con la reinstalación del juicio contra 17 militares procesados por el presunto delito de desaparición forzada. En esta diligencia, la Fiscalía solicitó una pena de 34 años y ocho meses para los acusados.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre del 2024, cuando los cuatro menores fueron aprehendidos y posteriormente trasladados a la zona rural de Taura, en Naranjal.

Según las versiones del proceso, habrían sido abandonados a oscuras, heridos y sin ropa en un camino de tercer orden en Taura. El pasado 24 de diciembre, sus cuerpos fueron hallados calcinados en un paraje de difícil acceso y el 31 de diciembre se confirmó la identidad de los menores.