Rescatan a 28 turistas de embarcación naufragada en Galápagos; el capitán falleció

Una embarcación naufragó en las Islas Galápagos y dejó un fallecido.

Unidades de emergencias lograron rescatar con vida a 28 turistas que naufragaron en una lancha que navegaba desde la playa Tortuga Bay a Puerto Ayora, el jueves 19 de febrero de 2026.

El capitán de la embarcación fue la única víctima mortal de este lamentable siniestro.

Cerca de las 21:00, de la región Insular, empezaron a llegar las personas rescatadas. El primer grupo fue de nueve personas y un segundo grupo de otras 19 personas, incluidos niños, según detalló Freddy López, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz.

Finalmente, fue sacado del agua el capitán de la lancha Spondylus, Fausto Lara, conocido en la zona por ser un experimentado hombre de mar.

Los turistas fueron trasladados a una casa de salud, pero ninguno sufrió lesiones graves. Durante las labores de rescate dos lanchas chocaron y dos personas de la Cruz Roja resultaron heridas.

De acuerdo con López, este es el segundo caso de un naufragio en las Islas Galápagos, por lo que espera que las labores preventivas se refuercen en favor de la seguridad de turistas y trabajadores del archipiélago.