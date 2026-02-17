Una camioneta cayó al mar en el muelle de la Isla Isabela, en Galápagos este martes 17

Camioneta cae al mar en muelle de la Isla Isabela en Galápagos

La Armada del Ecuador compartió imágenes de una camioneta que sufrió un incidente en la Isla Isabela, en Galápagos este martes 17, último día de feriado por Carnaval.

Según reportes preliminares la camioneta y un ocupante en la cabina, que habría perdido el control del vehículo, cayeron al mar.

En las imágenes se observa como el automotor quedó incrustado entre parte del muelle y el mar producto del incidente.

También se observa como miembros de la Armada socorren a una joven, que sería quien estaba a bordo de la camioneta.

Se indicó que personal de la Capitanía de Puerto, en la Isla Isabela activó protocolos de emergencia para atender el incidente.

La rápida acción de los socorristas permitió poner a salvo a la ocupante, quien se encuentra estable.

Tras el incidente se realizaron maniobras con una grúa y equipo pesado para recuperar el vehículo, bajo estrictas medias de seguridad.