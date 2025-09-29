Caranqui enfrentan suspensión de agua potable tras rotura de tubería por las manifestaciones

Imbabura es el epicentro de las manifestaciones en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel

La provisión de agua potable en varios sectores de la parroquia Caranqui, en Ibarra, se vio comprometida por la rotura de una tubería durante protestas sociales registradas el domingo 28 de septiembre del 2025.

Los manifestantes dañaron parte de la infraestructura de distribución de agua bajo el puente de Rumipamba. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo, con piedras, se golpeó la tubería hasta romperla.

El hecho ocurrió en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), por la eliminación del subsidio al diésel. Imbabura ha sido una de las zonas donde se han registrado manifestaciones violentas.

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable de Ibarra confirmó la afectación en la tubería y explicó que, por la rotura de la red, los usuarios de Caranqui enfrentan bajas presiones y suspensiones del servicio de agua potable.

Técnicos de la entidad intentaron ingresar al sitio para realizar reparaciones, pero por las manifestaciones no han podido realizar esos trabajos.

"Hacemos un llamado para recuperar la paz en la provincia y exhortamos a proteger el agua potable que representa la vida de todos los seres humanos", señaló la entidad municipal.