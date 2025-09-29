Vías cerradas en Ecuador este lunes 29 de septiembre, octavo día de paro nacional

Las manifestaciones se mantienen en al menos una decena de puntos de Ecuador.

Este lunes 29 de septiembre de 2025 se cumple el octavo día de paro nacional convocado por el movimiento indígena en Ecuador.

Las manifestaciones se mantienen en puntos fijos del país, principalmente en la provincia de Imbabura.

Hacia allá se movilizó durante la noche del domingo un convoy de militares y policía con ayuda humanitaria, según el Gobierno.

Sin embargo, según el movimiento indígena se trata de una escalada en la represión de los manifestantes.

Los cierres viales según el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, con corte a la 06:00, son:

Bolívar

Guaranda vía Riobamba, por Gallo Rumi, sector La Herrería.

Chimborazo

Riobamba - Cuenca, cerrada en el sector Charicando, en Alausí.

Imbabura

Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco.

Antonio Ante - Otavalo

Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui.

Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi, Iluman y Peguche.

Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

Pichincha

Quito - Cayambe, cerrada en el puente San José y Loma Gorda.

Sucumbíos