Vías cerradas en Ecuador este lunes 29 de septiembre, octavo día de paro nacional
El paro nacional cobró la primera víctima mortal. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denunciaron ataques militares.
Las manifestaciones se mantienen en al menos una decena de puntos de Ecuador.
MTOP
Compartir
Actualizada:
29 sep 2025 - 06:39
Este lunes 29 de septiembre de 2025 se cumple el octavo día de paro nacional convocado por el movimiento indígena en Ecuador.
Las manifestaciones se mantienen en puntos fijos del país, principalmente en la provincia de Imbabura.
Hacia allá se movilizó durante la noche del domingo un convoy de militares y policía con ayuda humanitaria, según el Gobierno.
Sin embargo, según el movimiento indígena se trata de una escalada en la represión de los manifestantes.
Los cierres viales según el Servicio Integrado de Seguridad ECU911, con corte a la 06:00, son:
Bolívar
- Guaranda vía Riobamba, por Gallo Rumi, sector La Herrería.
Chimborazo
- Riobamba - Cuenca, cerrada en el sector Charicando, en Alausí.
Imbabura
- Eje vial rural Otavalo - Quiroga, cerrada con escombros a la altura de San Eloy y Río Blanco.
- Antonio Ante - Otavalo
- Ibarra - Imbaya - Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaqui.
- Otavalo - Cotacahi, cerrada en ambos sentidos a la altura del partidero de Cotacachi, Iluman y Peguche.
- Ibarra - Zuleta - Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco y puente de Rumipamba.
Pichincha
- Quito - Cayambe, cerrada en el puente San José y Loma Gorda.
Sucumbíos
- Vía Lago Agrio - Jivino - Shushufindi, cerrada en la vía al Coca Km 12.
Compartir