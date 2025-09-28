Convoy de militares y policías partió desde Quito hacia Imbabura, epicentro del paro

Un convoy militar y policial se desplazó desde Quito hacia Imbabura en medio de protestas.

Un convoy de policías y militares partió desde Quito hacia Imbabura la noche de este domingo 28 de septiembre de 2025.

Según las autoridades, se trata de un convoy con ayuda humanitaria que se traslada encabezado por personal del Bloque e Seguridad, con prioridad para ingresar alimentos, medicinas y combustible a la provincia epicentro del paro nacional.

Sin embargo, el movimiento indígena denunció que el avance de este convoy busca intensificar la represión a los manifestantes luego de la jornada más violento desde que se inició el paro en contra de la eliminación del subsidio al diésel.

Un amplio contingente partió desde el aeropuerto Mariscal Sucre, donde antes se reunieron las autoridades de Gobierno sin dar declaraciones respecto al paro y la primera víctima mortal denunciada por la Conaie y organizaciones de derechos humanos.

Según reportó el medio Primicias, el vehículo presidencial también se unió a la caravana y se confirmó que Daniel Noboa viajaría a Ibarra, epicentro de las protestas.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, se refirió a los hechos ocurridos en Cotacachi este domingo, y aseguró que "no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas.