Ibarra amanece militarizada tras protestas del domingo; aún se registra falta de combustible

Vehículos en Ibarra esperan para abastecerse de combsutible en medio del paro nacional.

Largas filas de vehículos se registran en las estaciones de servicio de Ibarra, la mañana de este lunes 29 de septiembre de 2025.

El desabastecimiento de combustible en esa ciudad fue reportado desde el pasado jueves.

Sin embargo, dos tanqueros con alrededor de 25 000 galones de combustible arribaron a la ciudad la noche del domingo.

Por los cierres viales en la provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional, los tanqueros con combustible han tenido que tomar rutas alternas más largas.

Los tanqueros han viajado por la vía a Cajas hacia Quito y Esmeraldas, para ingresar por la vía San Lorenzo - Ibarra.

La gasolina Extra y Ecopaís se agotaron alrededor de las 06:10, según pudo conocer un equipo de Teleamazonas.

Las filas de vehículos se mantienen en las gasolineras a la espera de combustible.

Mientras tanto, la ciudad permanece militarizada tras la llegada de un convoy desde Quito en la víspera.

Se prevé que el presidente Daniel Noboa cumpla con agenda oficial en Ibarra a partir de las 10:00.