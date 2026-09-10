Casa Ecuador abre sus puertas en un palacio de Madrid 

Casa Ecuador abre sus puertas en Madrid para mostrar la gastronomía, cultura y biodiversidad del país durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1.

Desde este jueves 10 hasta el sábado 12 de septiembre de 2026, Villa Thiebaut, un palacete construido en 1934 y ubicado en la calle Serrano 95 de Madrid, se transforma temporalmente en Casa Ecuador.

La iniciativa coincide con la semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y busca aprovechar la llegada de visitantes para posicionar a Ecuador como destino turístico y generar conexiones comerciales y de inversión.

¿Qué habrá en Casa Ecuador?

Los visitantes podrán realizar recorridos gratuitos de aproximadamente 45 minutos, con reserva previa y grupos de máximo 20 personas.

La experiencia incluye gastronomía ecuatoriana, catas de chocolate, danza, artesanías, exposiciones artísticas y realidad virtual. También están previstos encuentros con empresarios, autoridades y representantes de diferentes sectores.

Una iniciativa privada

Aunque cuenta con el respaldo de la Embajada de Ecuador en España, Casa Ecuador no es una dependencia del Gobierno.

El proyecto es impulsado por el empresario ecuatoriano Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, a través de The Embassy of Nature. Según su promotor, no recibe financiamiento público y cada edición puede costar entre USD 5 millones y USD 7 millones.

De París a Madrid

Casa Ecuador nació en París durante los Juegos Olímpicos de 2024 y posteriormente realizó ediciones en Madrid y Abu Dabi.

Ahora regresa a la capital española y también busca acercarse a los más de 420.000 ecuatorianos que viven en España, mientras promociona al país a través de su gastronomía, cultura y biodiversidad.