Así funcionará Dedalus, el sistema que busca conectar 1 742 centros de salud en Ecuador

Una sola historia clínica y control de medicamentos para el sistema de salud

El presidente, Daniel Noboa, anunció la implementación de Dedalus, una plataforma de gestión hospitalaria diseñada para integrar progresivamente la información de 1 742 establecimientos públicos de salud en todo el territorio nacional.

El proyecto contempla herramientas para el agendamiento de citas, historias clínicas electrónicas y un control riguroso de medicamentos e insumos.

¿Qué es Dedalus y qué beneficios traerá?

Dedalus es una empresa de origen italiano especializada en software para el sector de la salud, cuyas soluciones operan en más de 40 países y en unas 7 500 organizaciones sanitarias a nivel global.

Uno de los ejes principales de su llegada a Ecuador es la creación de una identidad clínica única para cada paciente.

Con este modelo, la información generada en una consulta médica quedará registrada en formato digital y acompañará al ciudadano cuando sea atendido en cualquier otro establecimiento de la red pública, superando la fragmentación de registros actual.

Citas, medicinas y control de inventarios

Durante el anuncio, el presidente Daniel Noboa destacó que la plataforma permitirá agilizar el agendamiento de citas médicas y optimizar el seguimiento de los fármacos, insumos y equipos disponibles en las casas de salud.

Entre las características operativas del sistema destacan:

Registro centralizado: La información médica se ingresará una sola vez para su uso continuo en el seguimiento del paciente.

La información médica se ingresará una sola vez para su uso continuo en el seguimiento del paciente. Infraestructura robusta: El proyecto abarca aspectos técnicos como conectividad, soporte, mantenimiento, capacitación y estrictos protocolos de protección de datos.

Una inversión de USD 240 millones a siete años

El proyecto fue adjudicado por un monto total de USD 240 millones, con un plazo de ejecución de siete años.

El contrato principal se suscribió con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entidad encargada de liderar la infraestructura y la integración tecnológica junto con Dedalus.

Del presupuesto global asignado:

USD 117 millones corresponden directamente a Dedalus por la instalación, provisión y mantenimiento del servicio tecnológico.

corresponden directamente a Dedalus por la instalación, provisión y mantenimiento del servicio tecnológico. USD 123 millones son administrados por la CNT para garantizar la conectividad, la infraestructura de redes y la integración del sistema.

La implementación se ejecutará de forma progresiva con el objetivo de centralizar los datos clínicos y modernizar la atención en la red pública de salud del Ecuador.