Violenta pelea entre jugadoras de las selecciones Sub-20 de Chile y Uruguay en amistoso femenino

Jugadoras de las selecciones Sub-20 de Chile y Uruguay protagonizaron una violenta pelea.

Jugadoras de las selecciones Sub-20 de Chile y Uruguay protagonizaron una violenta pelea este jueves 10 de septiembre de 2026, ocurrió al término del partido preparatorio para los Juegos Suramericanos Rosario 2026.

Se jugaban los últimos minutos del encuentro cuando Antonella Martínez marcó el gol de la victoria para Chile, evidentemente no fue del agrado de las uruguayas y se desató un enfrentamiento que terminó en golpes.

Mientras se festejaba el gol, Antonella Cordero terminó en el suelo tras un cruce con una jugadora charrúa. Sus compañeras reaccionaron de inmediato y se desató una riña con patadas y puñetes.

Miembros del cuerpo técnico de cada selección ingresaron al campo de juego para separar a las futbolistas. La jueza central amonestó con tarjetas rojas a las involucradas y el partido se dio por terminado.