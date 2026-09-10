La organización de la Vuelta al Ecuador se pronunció por videos de ciclistas en la vía 

La Organización de la 42ª Vuelta Ciclística al Ecuador 2026 emitió un comunicado oficial para anunciar sanciones disciplinarias tras una serie de incidentes registrados durante el desarrollo de la competencia. Las sanciones afectan a dos de las escuadras participantes, así como a personal acreditado de los medios de comunicación. Las autoridades del evento enfatizaron que estas determinaciones buscan garantizar la seguridad, el orden y el respeto en la caravana ciclística.

Entre los sancionados figura el escuadrón Universe Cycling Team, el cual recibió una amonestación formal por vulnerar de forma indebida las directrices de tránsito e invadir el carril izquierdo de la calzada. Esto tras la difusión de los videos de los ciclistas circulando entre vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, la maniobra rompió los acuerdos de la reunión técnica e introdujo un riesgo directo para los propios corredores y el resto del pelotón. La infracción quedó registrada en vídeos difundidos en plataformas digitales, provocando observaciones formales por parte de la Policía Nacional y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

Por su parte, el Águila Team encaró una doble amonestación debido a un par de faltas graves cometidas durante la jornada. La primera medida respondió al comportamiento del acompañante Raúl Huera hacia el personal médico de la ambulancia ALFA 1, a quienes dirigió expresiones despectivas tras la atención y traslado del ciclista herido Lenin Montenegro.

La organización rechazó categóricamente los irrespetos hacia el personal sanitario, recordando que la función del transporte médico responde estrictamente a protocolos de estabilización y no a exigencias de terceros.

A esta falta se sumó una segunda amonestación para el Águila Team por la misma infracción operativa cometida por el Universe Cycling Team: circular por el carril izquierdo sin autorización.

Al tratarse de una reincidencia en la inobservancia de normas de seguridad vial expuestas públicamente en redes sociales, la organización advirtió firmemente al conjunto que cualquier nueva falta de este tipo derivará en la expulsión directa del equipo de la competencia.

El comunicado también contempló una sanción drástica en el ámbito periodístico al disponer la expulsión inmediata de un camarógrafo acreditado por el medio RSN.

La decisión se tomó al confirmarse que el profesional incurrió en actos contrarios a la convivencia al realizar necesidades fisiológicas en áreas no autorizadas. Con esta medida, el comunicador queda completamente impedido de ingresar a los recintos u operar dentro de la caravana técnica en lo que resta del giro ecuatoriano.

Finalmente, la dirigencia del certamen emitió un exhorto general para que ciclistas, directores técnicos, delegados y prensa cumplan estrictamente los reglamentos acordados previamente.

Las autoridades recordaron que las garantías otorgadas por la Policía Nacional para mantener los permisos del evento dependen del rigor con el que se respeten las normas de tránsito y convivencia, por lo que no se tolerarán nuevas faltas que pongan en peligro la reputación o integridad de la competencia.