Vía cerrada, minga de limpieza...; esto se sabe del deslizamiento en Alausí

Los comuneros se reunieron en el centro de la ciudad para iniciar tareas de limpieza tras el aluvión.

Los trabajos de limpieza en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo, continúan este jueves 19 de febrero del 2026, tras el aluvión registrado la tarde del viernes por las fuertes lluvias.

El aluvión afectó cuatro barrios, viviendas y vías, lo que obligó a suspender algunos servicios turísticos, entre ellos, el funcionamiento del Tren de la Nariz del Diablo. La medida se tomó como una forma de precautelar la seguridad de los visitantes locales y extranjeros.

Por su parte, el Comité de Operaciones de Emergencia resolvió suspender todas las actividades públicas y privadas para mantener las vías expeditas para la movilización de vehículos de emergencia y respuesta.

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó la mañana de este jueves que la vía E35 Alausí - Cuenca se encuentra cerrada, debido al deslave. Los conductores pueden utilizar como ruta alterna la vía: Tixán – García Moreno – Guasuntos.

Además, el Ministerio de Salud Pública informó que por el deslave se atendió a siete pacientes, con asistencia médica y apoyo psicológico.