Cerrada la vía Papallacta - Baeza por caída de piedras y tierra este martes 2 de septiembre del 2025

El cierre vial en el tramo Baeza - Papallacta este martes 2 de septiembre del 2025.

El ECU 911 informó que la vía Baeza - Papallacta que une Pichincha con Napo en el sector Molanda, en el cantón Quijos, está cerrada a la circulación vehicular este martes 2 de septiembre del 2025. Un deslizamiento de tierra y rocas generó el cierre de la circulación vehicular.

El Ministerio de Infraestructura desplazó maquinaria y personal para atender la emergencia. La maquinaria está movilizando la roca gigante que generó el cierre vial. Las lluvias de las últimas horas generó este cierre vial.

La Policía Nacional realizó el operativo de cierre vial. Las autoridades aún no han precisado el tiempo del cierre vial por esta carretera. Por el momento, la ruta alterna para todo tipo de transporte es por la vía Tena - Baños - Ambato - Quito.