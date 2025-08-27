Por fuertes lluvias un aluvión afecta la vía de primer orden Y de Narupa - Baeza este 27 de agosto

Aluvión afecta la circulación vehicular en la vía Y de Narupa - Baeza

Producto de las fuertes lluvias que azotan algunas localidades de Ecuador, la madrugada de este miércoles, 27 de agosto del 2025, se registró un aluvión en la provincia de Napo.

El evento se localizó en el cantón Quijos en las localidades de Cosanga - Lodos Negros y afecta a la vía Y de Narupa - Baeza.

El deslizamiento provocó el cierre total de la vía por la gran cantidad de tierra que cubrió la calzada completamente.

Cerca de las 03:00 la Policía Nacional confirmó el evento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en Napo coordinó acciones con el Consorcio Narupa para la limpieza de la vía.

Por otro lado, en un breve comunicado, el MTOP indicó que este miércoles también se registra el cierre parcial en la vía E20 Baeza - Papallacta por caída de rocas y deslizamientos.

Hasta el lugar se moviliza maquinaria y personal para atender la emergencia.