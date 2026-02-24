El perrito Jachi cuidó al niño extraviado en el cerro Puñay y murió atropellado en la carretera

Jachi fue conocido por acompañar al niño Lucas Campaña mientras estuvo extraviado en el cerro Puñay.

¡Adiós Jachi! El perro que acompañó y cuidó al niño Lucas Campaña, mientras estuvo extraviado en el cerro Puñay, falleció atropellado en una carretera, según se conoció el 23 de febrero de 2026.

Medios locales reportaron que el peludito murió en Guano, pero se desconocen los detalles del hecho. La noticia generó gran tristeza en los usuarios de redes sociales que siguieron su historia desde noviembre pasado.

El peludito vivía en la zona del Puñay, pero pasaba gran parte del tiempo fuera de su casa. Era un perro mestizo de tamaño mediano, ojos negros y un pelaje de color café inconfundible.

Jachi era conocido en la zona del Puñay porque acompañaba a los turistas que ingresaban al sector. Era amigable y se ganaba fácilmente el cariño de las personas.

Su historia se conoció en noviembre de 2025 cuando el niño Lucas Campaña se extravío en el cerro y el peludito lo acompañó por tres días hasta que fue rescatado sano y salvo.

El niño de 11 años contó que Jachi lo acompañó y se acostó a su lado apra abrigarlo. Este gesto ayudó al menor a sobrevivir solo en la montaña, y causó ternura en el Ecuador entero.

“Creo que era un ángel mandado por Dios”, dijo el niño luego de ser rescatado. Mientras que los moradores lo bautizaron como "Jachi, el perro héroe del Puñay", hoy despedido con profunda tristeza por su noble labor en vida.